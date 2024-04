Di Somma: "Juve Stabia clamorosa, su Avellino e Benevento..." "Pagliuca è un tecnico di categoria superiore, deve controllare solo il carattere"

"La vittoria della Juve Stabia è inaspettata, nessuno dava credito alla squadra allestita con il minimo indispensabile, ma lungo il cammino questa squadra ha fatto cose clamorose con un gruppo straordinario". Così Salvatore Di Somma si è espresso sul girone C di Serie C a margine dell'evento di presentazione del libro "La legge del Partenio": "Ho parlato più una volta con Pagliuca: lo ritengo un allenatore di categoria superiore. Deve controllare solo un po' il carattere. Hanno vinto il campionato meritatamente perché sin dal primo giorno ha condotto questo torneo e l'hanno vinto meritatamente. - ha spiegato il dirigente stabiese, ex direttore sportivo di Avellino e Benevento - Sulle deluse del mancato primo posto posso dire che investire tanto non dà sempre la certezza di vincere. Ci vogliono le caratteristiche che ha avuto la Juve Stabia".

"Avellino e Benevento da proiezione playoff"

"L'Avellino è la squadra più forte del girone. - ha aggiunto Di Somma - Non so per quale motivo non siano riusciti a vincere il campionato. Non so se l'errore sia stato iniziare con Rastelli, però da parte dell'Avellino è stato un campionato prima deludente, ora di rilancio. Stanno facendo cose importanti e alla fine sono convinto che Avellino e Benevento si giocheranno la promozione in B fino alla fine nel cammino playoff".