Avellino-Benevento, D'Agostino: "Mi aspetto una grande serata di sport" Il presidente del club biancoverde: "Mi auguro che ci sia un comportamento civile e di serietà"

"Tenendo conto delle ultime prestazioni e degli ultimi risultati le sensazioni sono buone". Così il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a margine della presentazione del libro "La legge del Partenio", si è espresso in ottica derby. "Credo che lunedì faremo un'ottima prestazione. Il confronto con la squadra? È presto, avverrà il giorno prima perché altrimenti dimenticano. Devo parlarci alla vigilia, però sono tutti già carichi".

"Mi auguro che ci sia un comportamento civile"

I tifosi? Sulla presenza allo stadio non ci sono dubbi. Lo stadio è praticamente sold-out, mi auguro che ci sia un comportamento civile perché dobbiamo dimostrare di essere l'Avellino in tutti i sensi, per aspetti sportivi, ma non solo. Nello sport bisogna dare lezioni importanti con serietà".