L'ex Bergossi: "Vedo un Avellino pronto. Patierno..." L'ex calciatore biancoverde: "Il derby? Squadre che si equivalgono, lunedì sarà big match"

"Avellino è una piazza in cui c'è giustamente pressione con tanti tifosi allo stadio, con la città che segue tanto quanto accade in campo. La definirei una Serie C atipica per questo tipo di piazza". Così Alberto Bergossi si è espresso sull'Avellino e sul finale di stagione in C: "È chiaro che quest'anno mi aspettavo anche io il primo posto e la promozione diretta, però c'è la possibilità nei playoff. - ha spiegato l'ex calciatore biancoverde negli anni di Serie A - Ci sono altre squadre importanti, però l'Avellino ha la struttura, squadra, società, allenatore e rosa, per vincere i playoff".

"Dovrà trovare altri gol importanti"

"Seguo sempre l'Avellino, mi è capitato di seguirlo anche dal vivo. C'è un attacco con Patierno in crescita costante e che dovrà trovare gol importanti anche nei playoff. Poi ci sono anche altri giocatori che mi piacciono. Credo che tutti insieme si possa raggiungere un obiettivo molto importante".

"Benevento società importante, le squadre si equivalgono"

"Il Benevento è un'altra squadra che pensava al primo posto. È una società importante con un pubblico importante. Le squadre si equivalgono, ma l'Avellino giocando in casa ha una chance in più probabilmente. Sono fiducioso per le prestazioni di squadra e attendiamo con piacere lunedì sera".