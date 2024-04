Avellino: la prospettiva per l'attacco nel derby con il Benevento Lunedì (ore 20.45) la gara al "Partenio-Lombardi" per il trentaseiesimo turno

Il derby con il Benevento è sempre più vicino e si profilano i due cambi immaginati subito dopo la vittoria sulla Turris: Avellino con il 3-5-2 con Michele Rocca pronto a sostituire lo squalificato Michele D'Ausilio nel ruolo di mezzala sinistra e con Manuel Llano chiamato a rinnovare la prestazione offerta con i corallini sulla fascia destra per coprire l'assenza dell'infortunato Manuel Ricciardi che difficilmente sarà recuperato dall'elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra, rimediata nella settimana successiva alla vittoria ottenuta dai lupi contro il Picerno.

Cionek centrale nella linea a 3

Negli altri ruoli appare tutto definito con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva a 3 composta da Thiago Cionek centrale, rientrato con decisione dopo Giugliano e che ha garantito tantissimo nell'equilibrio biancoverde, con Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore terzi. In mediana con Rocca ci saranno Marco Armellino e Antonio De Cristofaro e sulla fascia sinistra agirà Daniele Liotti, sempre più prezioso.

Gori-Patierno da peso offensivo ed equilibrio

In attacco si va verso la conferma di Gabriele Gori al fianco di Cosimo Patierno. Il tandem offensivo ha offerto il giusto peso con l'intesa tra le due punte che funziona. Lorenzo Sgarbi, decisivo per larghi tratti del campionato, dovrebbe essere il jolly in uscita dalla panchina, al pari di Raffaele Russo e Michele Marconi.