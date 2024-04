Avellino: la carica dei tifosi verso la sfida con il Benevento Lunedì il big match al "Partenio-Lombardi", già sold-out

Si avvicina la gara con il Benevento e al "Partenio-Lombardi" sarà sold-out. Saranno novemila gli spettatori nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con l'Avellino che avrà la spinta massima dal suo pubblico nel big match. Anche la tifoseria organizzata ha lanciato un messaggio sui canali social verso la gara di lunedì sera. "È arrivato il momento di spingere come non mai. Lunedì sera, per la delicatissima sfida contro il Benevento, abbiamo il dovere di conquistare tutti insieme la vittoria e di difendere la tradizione ultras che ci portiamo dietro. Per questo invitiamo tutti a rispettare alcune semplici regole, al fine di dimostrare ancora una volta il nostro valore. Sarà fondamentale recarsi allo stadio con largo anticipo, portando con sé sciarpa e bandiera in ogni settore e seguendo le indicazioni dei lanciacori. Coloriamoci d'orgoglio. Avanti irpini, avanti ultras".