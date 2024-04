Avellino: atmosfera playoff, serie finale tra equilibrio e continuità È la vigilia della gara tra gli irpini e il Benevento: diretta su OttoChannel (canale 16)

L'obiettivo della miglior posizione, ma con la prospettiva di non caricare ulteriormente una gara che nei fatti vale tantissimo negli equilibri di classifica, ma che non dirà nulla sul cammino playoff, distante ancora tre match: così l'Avellino si avvicina al monday night con il Benevento (gara in diretta su OttoChannel - canale 16 con pre-partita dalle 20).

Big match prima della post-season

Benevento, Taranto e Crotone: ecco la serie di gare che divide l'Avellino dagli spareggi promozione. Nella conferenza stampa verso la sfida con il Benevento Michele Pazienza ha sottolineato il rientro nell'elenco dei convocati per Manuel Ricciardi per la fascia destra: l'esterno capitolino sarà, però, impiegato solo con la garanzia del recupero completo anche perché Manuel Llano è reduce da una buonissima prestazione nella vittoria a Torre del Greco.

Rocca in mediana, Gori-Patierno in attacco

Il tecnico di San Severo ha anche rimarcato le diverse soluzioni per tra centrocampo e attacco, ma si va verso il ritorno di Michele Rocca da mezzala e verso la conferma della coppia composta da Gabriele Gori e Cosimo Patierno in attacco. Lorenzo Sgarbi sarà jolly dalla panchina nelle varie opportunità garantite dalla profondità della rosa.