Avellino-Benevento: le probabili formazioni, le scelte di Pazienza Alle 20.45 la sfida tra irpini e sanniti. Diretta su OttoChannel (canale 16) a partire dalle 20

Alle 20.45 sarà sfida tra l'Avellino e il Benevento per il trentaseiesimo turno del girone C di Serie C al "Partenio-Lombardi" e in palio ci sarà il secondo posto a due turni dal termine verso i playoff.

3-5-2 con Ricciardi e Rocca

Michele Pazienza ha ritrovato Manuel Ricciardi e l'esterno capitolino dovrebbe riprendersi la maglia da titolare sulla fascia destra dopo il weekend di stop causato dall'elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra, superata completamente lungo la settimana di allanementi. Il tecnico di San Severo punterà sul 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Thiago Cionek e Paolo Frascatore. A centrocampo, con Ricciardi a destra e Daniele Liotti a sinistra, ci saranno Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e Michele Rocca, che tornerà titolare al posto dello squalificato Michele D'Ausilio. In attacco Gabriele Gori farà coppia con Cosimo Patierno mentre Lorenzo Sgarbi sarà il primo jolly dalla panchina.

Modulo 3-4-3 per Auteri

Il Benevento si presenterà al "Partenio-Lombardi" con il 3-4-3: Alberto Paleari in porta, in difesa Filippo Berra, Emanuele Terranova e Christian Pastina. In mediana agiranno Marco Pinato e Filippo Nardi con Pier Luigi Simonetti ed Edoardo Masciangelo sulle corsie. In attacco ci sarà Mario Perlingieri con Ernesto Starita e Amato Ciciretti esterni.