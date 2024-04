Avellino: l'invito ai tifosi da parte del club per la gara con il Benevento In tv appuntamento a partire dalle 20: diretta su OttoChannel, la gara live dalle 20.45

Con una nota ufficiale l'Unione Sportiva Avellino ha invitato tutti i tifosi in possesso del biglietto per assistere dal vivo al match con il Benevento (ore 20.45) a raggiungere lo stadio "Partenio-LombardI" con "congruo anticipo al fine di evitare file e disagi". L'impianto sportivo di contrada Zoccolari è sold-out da giorni: saranno in 9mila sugli spalti per una gara che sarà trasmessa in esclusiva in chiaro da OttoChannel: collegamento in diretta a partire dalle 20 con il pre-partita. Dalle 20.45 la gara, subito dopo le interviste ai protagonisti.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912, per garantire un regolare ed agevole afflusso allo stadio, invita tutti i propri sostenitori possessori di un regolare titolo d’accesso valido per assistere alla gara Avellino - Benevento, che verrà disputata questa sera alle ore 20.45, di recarsi allo Stadio Partenio - Lombardi con congruo anticipo al fine di evitare file e disagi".