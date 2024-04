L'Avellino batte il Benevento e blinda il secondo posto: la decide Sgarbi I lupi conquistano anche il derby di ritorno contro la squadra di Auteri

Il derby è dell'Avellino. La squadra di Pazienza ha battuto il Benevento di misura, grazie a un gol messo a segno da Sgarbi a sette minuti dal 90'. Si tratta di una vittoria di grande importanza per i biancoverdi che consolidano il secondo posto della classifica e si avviano verso i play off attraverso la posizione più importante. CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH.