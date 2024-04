Serie C / Diretta Avellino-Benevento, LIVE Al Partenio-Lombardi va di scena il derby tra lupi e giallorossi che mette in palio il secondo posto

I riflettori del girone C di Serie C sono puntati sul sentito derby del Partenio-Lombardi tra Avellino e Benevento. Le due formazioni hanno gli stessi punti in classifica e una vittoria potrà essere decisiva per il secondo posto.

19:40 / Come ci arriva l'Avellino

È un buon momento per l'Avellino che ha conquistato nove punti nelle ultime quattro partite, riuscendo ad agganciare il Benevento al secondo posto. Più che positivo il rendimento offensivo con 14 gol messi a segno contro Brindisi, Giugliano, Picerno e Turris

19:35 / Come ci arriva il Benevento

I giallorossi arrivano al derby in una fase di flessione. Dopo tredici risultati utili consecutivi, la squadra di Auteri ha conquistato due punti negli ultimi tre incontri. Numeri negativi da parte del reparto avanzato, con soltanto una marcatura messa a segno in 270 minuti

19:30 / Nel 2016 l'ultimo precedente al Partenio-Lombardi

Il Benevento torna al Partenio a distanza di sette anni. L'ultima volta terminò col punteggio di 1-1: al gol di Verde rispose Cissé

19:15 / Avellino-Benevento, il match su Ottochannel

Alle 20:45 è in programma l'attesissimo derby tra Avellino e Benevento. La sfida sarà trasmessa in diretta da Ottochannel. Clicca qui per conoscere la programmazione che comincerà alle ore 20.