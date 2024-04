Avellino di qualità e sostanza: più soluzioni centrate da Pazienza Osando nel momento clou del derby e nei turni precedenti lo staff tecnico ha aperto al rilancio

Si corre verso il penultimo turno e l'Avellino è al lavoro con il Taranto nel mirino. Domenica (ore 20) sarà sfida allo "Iacovone" contro i rossoblu e Michele Pazienza ha ritrovato anche Ignacio Lores Varela. L'uruguagio sta finalizzando il percorso di recupero dall'operazione al ginocchio destro: dopo diverse settimane di stop l'ex Cittadella appare lanciato verso il ritorno nell'elenco dei convocati.

Rosa profonda e pedine versatili

Per il tecnico di San Severo più soluzioni: l'Avellino è uscito dal momento complicato, venutosi a creare dopo il ko di Giugliano, con un tris di vittorie, frutto di qualità, sostanza e scelte molto decise da parte di Pazienza. Thiago Cionek da centrale, Michele D'Ausilio da mezzala sinistra, la linea offensiva con Cosimo Patierno e Gabriele Gori, ma anche il buon rendimento di Manuel Llano da esterno destro per rispondere alla gestione fisica di Manuel Ricciardi e soprattutto il jolly presentato nel derby, l'ingresso di Lorenzo Sgarbi da mezzala/trequartista: nella fase delicata l'Avellino ha trovato continuità e fiducia e si presenta agli ultimi due match di stagione regolare con il secondo posto, con il +3 sulla terza in classifica, con una rosa profonda e pedine versatili all'interno dei moduli e dell'interpretazione dall'inizio e a gara in corso. Problemi di abbondanza? Nessun fastidio, anzi la felicità espressa da Pazienza nel poter valutare la disponibilità di tanti calciatori pronti all'uso.