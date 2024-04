Taranto-Avellino: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Irpinia La decisione per la penultima gara dei biancoverdi nella stagione regolare di Serie C

"Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Avellino": ecco l'ufficialità per la sfida in programma allo "Iacovone" di Taranto, in programma domenica (ore 20). L'Avellino giocherà la gara valida per il trentasettesimo e penultimo turno del girone C di Serie C senza tifosi al seguito. Nei fatti si replica quanto accaduto nel match d'andata con l'assenza dei supporter ionici al "Partenio-Lombardi".

Giornata rossoblu allo "Iacovone"

Allo "Iacovone" sarà giornata rossoblu e "per il rispetto nei confronti degli abbonati, sottoscrittori della tessera valevole per il girone di ritorno" il Taranto ha comunicato "che tali tessere saranno valide anche per l’ultima gara tra le mura amiche della stagione regolare", ma "non verranno prese in considerazione richieste d’accredito per assistere alla gara".