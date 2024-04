Avellino tra continuità e gestione delle risorse a Taranto Domenica (ore 20) la trasferta senza tifosi al seguito per i lupi allo "Iacovone"

Il penultimo atto nel girone C di Serie C è sempre più vicino e l'Avellino sta definendo gli ultimi dettagli verso la sfida con il Taranto, in programma domenica (ore 20) allo "Iacovone". Nell'ultima trasferta nella stagione regolare i biancoverdi non avranno tifosi al seguito: divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Irpinia nella "giornata rossoblu" indetta dal club ionico. Michele Pazienza ha ritrovato Ignacio Lores Varela in gruppo e l'uruguagio corre verso la convocazione dopo diverse settimane. Nello scenario l'ex Cittadella può risultare come l'ulteriore jolly nel ruolo di mezzala/trequartista, ricoperto con ottimi risultati da Michele D'Ausilio e Lorenzo Sgarbi negli ultimi turni per un 3-5-2 ormai stabile con Thiago Cionek centrale difensivo e con il tandem offensivo composto da Gabriele Gori e Cosimo Patierno.

Nove calciatori in diffida verso il penultimo atto

Sono ben 9 i calciatori in diffida e, quindi, a rischio squalifica, per l'ultimo turno di campionato in caso di nuovo giallo allo "Iacovone": nella lista ci sono proprio i due attaccanti con Manuel Ricciardi, Michele Rigione, Fabio Tito, Jacopo Dall'Oglio, Paolo Frascatore, Lorenzo Sgarbi e Tommaso Cancellotti.