Avellino ko a Taranto (1-0): per il secondo posto sarà decisivo l'ultimo match Gol di Simeri e rossoblu vincenti sui lupi. Sabato Avellino-Crotone al "Partenio-Lombardi"

L'Avellino esce sconfitto dallo "Iacovone". Finale di 1-0 per il Taranto con Simeri decisivo al minuto 74 per la vittoria rossoblu. Ko dopo tre vittorie di fila per i lupi che condividono il secondo posto con il Benevento a quota 66, ma con il vantaggio negli scontri diretti sui sanniti. Ai lupi toccherà battere il Crotone al "Partenio-Lombardi" nell'ultimo turno del girone C di Serie C (tutte le sfide in contemporanea sabato alle 18.30) per non dipendere dal risultato del Benevento a Catania.

Primo tempo

Pazienza punta di nuovo su Llano esterno destro e su D'Ausilio, rientrante nel ruolo di mezzala sinistra. Minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani. Lunga fase di studio nel match: al 22' Kanoute corre lungo l'out e crossa per De Marchi che non trova la sfera, un minuto dopo ci riprova l'ex Avellino, ma non centra lo specchio con un colpo di testa. L'Avellino non punge e controlla il primo tempo, ma rischia di nuovo nel finale del primo tempo: Miceli, altro ex della sfida, ci prova in una seconda soluzione rossoblu con Ghidotti che chiude.

Secondo tempo

In avvio di ripresa ammonizione per Miceli e Llano e al 55' arriva la prima vera chance biancoverde: Llano e De Cristofaro costruiscono per Gori che innesca Patierno, ma l'attaccante non trova lo specchio. Al 56' Capuano punta su Simeri al posto di De Marchi. Al quarto d'ora della ripresa l'Avellino rischia sulla giocata tra Valietti e Calvano e un minuto dopo Pazienza inserisce Ricciardi e Sgarbi per Llano e Gori. Capuano risponde con Ladinetti e Orlando per Calvano e Kanoute. I lupi non trovano qualità nell'ultimo passaggio, il Taranto appare più deciso. Ricciardi non serve Sgarbi nel momento utile in ripartenza, i rossoblu colpiscono al minuto 74. Orlando crossa, Simeri ci prova e trova il braccio di Cancellotti, si prosegue e l'attaccante va a bersaglio per l'1-0 Taranto. Pazienza opta per il doppio cambio: dentro Rocca e Tito per D'Ausilio e Liotti. Capuano inserisce Matera e Mastromonaco: fuori Bifulco e Ferrara con cambio di modulo. Risultato vani gli ultimi tentativi per trovare il pari. Finale di 1-0 per il Taranto.