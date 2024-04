Taranto-Avellino 1-0, Capuano: "Secondo con Avellino e Benevento sul campo" "Ricorso al CONI, forse slitteranno gli spareggi. Affrontata e battuta la favorita dei playoff"

"Sono arrivato qui a Taranto con 300 presenze sugli spalti, abbiamo toccato anche i tredicimila allo stadio. Abbiamo riportato entusiasmo e senso di appartenenza". Così Eziolino Capuano ha commentato la vittoria del suo Taranto sull'Avellino allo "Iacovone". "È stata una gara bellissima in cui abbiamo affrontato una grandissima squadra, la migliore. - ha spiegato l'ex tecnico biancoverde - Abbiamo meritato la vittoria per la qualità espressa. Complimenti all'Avellino, ma chapeau ai miei ragazzi. L'Avellino aveva realizzato undici gol nelle ultime tre partite e non ha tirato praticamente in porta. Ci avevano presi due volte con Cancellotti con Patierno ad aprirsi e abbiamo chiuso su quella giocata e su D'Ausilio. Si sono affrontate due squadre forti, ma c'è una differenza. Noi dovevamo salvarci e abbiamo speso un milione e cento/duecento. L'Avellino ha speso dieci/dodici milioni".

L'ex tecnico biancoverde: "Quanto fatto non può togliercelo nessuno"

Siamo secondi dal campo e quanto fatto non ce lo toglie nessuno. Il -4? Abbiamo fatto ricorso al Coni e presumo che slitteranno gli spareggi. Ho fatto 66 punti sul campo giocando a volte anche in campo neutro. I playoff? Sapevamo di poter migliorare la classifica per il secondo posto e vincere gli scontri diretti sull'Avellino candidato numero uno alla vittoria nei playoff".