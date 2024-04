Taranto-Avellino 1-0, Armellino: "Sia da monito per i playoff" Il difensore biancoverde: "Brucia il gol e la sconfitta, ma ora testa all'ultimo match"

"Una sconfitta che brucia, ma dobbiamo guardare avanti, al Crotone". Così Marco Armellino ha commentato il ko dell'Avellino a Taranto (1-0): "C'è stato equilibrio nel primo tempo, siamo usciti bene dall'intervallo, ma abbiamo subito un gol che deve portarci alla massima attenzione. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Dobbiamo capire subito quanto accaduto e comprendere che non si può più sbagliare. L'episodio negativo ti condanna a questi livelli quando tutto diventa decisivo. C'è un secondo posto da sigillare e ora conta la vittoria con il Crotone".

Il centrocampista: "Testa subito al Crotone"

"Nel match c'è stato equilibrio, nella ripresa abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio come nella situazione con Manuel (Ricciardi, ndr), ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo migliorare nella concretizzazione. Ciò che creiamo dobbiamo capitalizzarlo a dovere. Avellino-Crotone? Mi aspetto un nuovo sold-out per la gara di sabato. Lunedì scorso nel match con il Benevento abbiamo giocato con una spinta incredibile dagli spalti e credo che si sia visto anche in campo il giusto Avellino. Sabato mi aspetto la stessa cornice di pubblico per i giocarci i playoff da secondi in classifica e nel migliore dei modi".