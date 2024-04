Taranto-Avellino 1-0, Pazienza: "Rabbia per il risultato e per il primo tempo" Il tecnico dei lupi: "Più bravi di noi nella cattiveria agonistica e nel finalizzare"

"Mi fa rabbia il risultato e il primo tempo". Così Michele Pazienza ha commentato il ko del suo Avellino a Taranto (1-0): "Nei duelli e nelle seconde palle siamo stati meno cattivi rispetto alle gare giocate precedentemente. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Il Taranto ha meritato perché è stato più bravo di noi nel creare e nel finalizzare con il gol. Sono stati più bravi di noi e probabilmente per questo hanno vinto il match. Dal punto di vista della cattiveria agonistica qualcosina di meno c'è stato e forse anche senza volerlo, ma la squadra ha provato a reagire dopo il gol subito. È un ko che ci fa capire che puoi tornare a fare cose normali se non spingi a dovere. Questa partita ci farà capire su cosa dobbiamo lavorare e cosa dobbiamo fare verso i playoff. Il Crotone? Andremo a preparare la partita per vincerla, per il secondo posto che ci dà la possibilità di risparmiare un turno. Ora dobbiamo recuperare le energie e capire dove migliorare rispetto a questa sera".