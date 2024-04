Taranto-Avellino 1-0: tabellino e voti dei lupi Poca precisione nell'ultimo passaggio nella ripresa, prestazione opaca nel primo tempo

Prova opaca con la finalizzazione mancata nei momenti decisivi nella ripresa e con il gol subito al 74' che ha determinato il ko: l'Avellino ha salutato Taranto con il secondo posto ancora in gioco e che passerà per l'ultimo turno di campionato. La squadra biancoverde dovrà vincere con il Crotone nel match in programma sabato (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" (tutti i i match in contemporanea) per non guardare al risultato di Catania-Benevento (lupi avanti negli scontri diretti con i giallorossi). C'è, inoltre, il ricorso al CONI da parte del Taranto per i 4 punti di penalizzazione (Avellino e Benevento 66, Taranto 62 con il -4 e lupi sotto negli scontri diretti con i rossoblu).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Taranto - Avellino 1-0

Marcatori: 29' st Simeri

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Calvano (21' st Ladinetti), Zonta, Ferrara (35' st Mastromonaco); Bifulco (35' st Matera), De Marchi (11' st Simeri), Kanoute (21' st Orlando). All. Pazienza. A disp. Loliva, Costantino, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbro

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 6, Cionek 5, Frascatore 6; Llano 5,5 (16' st Ricciardi 5), De Cristofaro 5,5 (41' st Marconi sv), Armellino 6, D'Ausilio 5 (32' st Rocca sv), Liotti 6 (32' st Tito sv); Gori 5 (16' st Sgarbi 5,5), Patierno 5. All. Pazienza 5,5. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Rigione, Pezzella, Palmiero, Dall'Oglio, Russo, Tozaj

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: Miceli (T), Llano (A), Simeri (T), Orlando (T)

Recupero: 1' pt, 6' st