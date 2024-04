Avellino, Gori: "Con il Crotone come un ottavo di finale" "Sono venuto ad Avellino per essere al centro del progetto e voglio dimostrare ancora tanto"

"Sarà decisivo l'apporto del pubblico, ma c'è sempre stato. Saremo carichi al massimo per questa gara come una finale e poi vivremo la parte più importante della stagione". Così Gabriele Gori si è espresso sul prossimo match dell'Avellino. Sabato (ore 18.30) sarà sfida contro il Crotone al "Partenio-Lombardi".

"C'è senso di responsabilità per tutti i tifosi"

L'attaccante biancoverde ha partecipato, in compagnia di Michele Pazienza, Marco Armellino, Cosimo Patierno e Lorenzo Sgarbi, all'evento "meet & greet" di Sky al corso Vittorio Emanuele II: "Eravamo determinati, ma per episodi non siamo riusciti a trarre il massimo. Sembra un ottavo di finale da vivere per poi avere i nostri risultati. C'è responsabilità per tutti i tifosi. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e lo confermeremo. Il ko di Taranto ci dà ulteriori motivazioni, ma dobbiamo ripartire a prescindere. I playoff? Bisogna stare sul pezzo anche in caso di slittamento. Sono venuto ad Avellino per essere al centro del progetto e voglio dimostrare ancora tanto".