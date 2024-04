Avellino: il ritorno sulla fascia destra, ultimi dettagli verso il Crotone Come un ottavo di finale per l'obiettivo di partecipare ai playoff dai quarti

Ultime due sedute per l'Avellino verso l'epilogo della regular season. Sabato (ore 18.30), con tutte le gare dell'ultimo turno di campionato in contemporanea, i biancoverdi ospiteranno il Crotone al "Partenio-Lombardi" e con una vittoria sarà secondo posto per la squadra allenata da Michele Pazienza. In caso contrario dipenderà dal risultato del "Massimino" con il Benevento che affronterà il Catania (quota 66 per irpini e sanniti, ma vantaggio negli scontri diretti per i lupi, vincenti all'andata e al ritorno con il risultato di 1-0).

Un "ottavo di finale" verso i playoff

L'Avellino punta al rilancio immediato dopo il ko rimediato a Taranto e a vivere la sfida con il Crotone già in chiave playoff. Si presenta come un ottavo di finale perché in caso di vittoria o comunque di seconda posizione sarà accesso diretto ai quarti di finale promozione, al secondo turno della fase nazionale. I biancoverdi vivranno il match con i pitagorici con la conferma di 9 calciatori in diffida (con un giallo nell'epilogo del girone C per chi è nell'elenco sarà squalifica nella prima gara playoff), ma l'aspetto legato ai cartellini non può andare oltre il valore dei punti in palio, primario nel contesto.

Ricciardi verso il ritorno dal primo minuto

Tra i convocati dovrebbe tornare Ignacio Lores Varela. L'uruguagio si allena in gruppo da diversi giorni e appare pronto per accomodarsi in panchina sabato pomeriggio dopo le settimane vissute in tribuna per le gare ufficiali e al lavoro per il recupero fisico dall'infortunio e dall'operazione al ginocchio destro. Per Lorenzo Sgarbi gli esami strumentali hanno dato esito negativo e sembra aprirsi il ballottaggio con Gabriele Gori per la punta che affiancherà Cosimo Patierno, a caccia del titolo di capocannoniere del girone. Occhio anche al ritorno di Manuel Ricciardi sin dal primo minuto sulla fascia destra. Manuel Llano è stato titolare negli ultimi tre match: a Torre del Greco ha sostituito Ricciardi in virtù dell'infortunio rimediato prima del match con i corallini per poi entrare nello starting 11 anche con il Benevento e a Taranto con l'ingresso di dell'ex Legnago Salus nella ripresa. Per il ruolo di mezzala sinistra sarà ballottaggio tra Michele D'Ausilio e Michele Rocca.