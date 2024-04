Avellino-Crotone, Pazienza: "Abbiamo il desiderio di chiudere al secondo posto" Il tecnico biancoverde: "Attenzione solo alla nostra gara"

"È l'ultima gara della regular season, importantissima per noi, per il nuovo obiettivo e ci stiamo preparando al massimo per questo finale di campionato": così Michele Pazienza ha presentato Avellino-Crotone alla vigilia del match nella sala stampa del "Partenio-Lombardi".

"Testa solo alla nostra partita"

"Non dobbiamo guardare agli altri. Porteremo l'attenzione sulla nostra gara. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Saremo ingenui in caso contrario perché già abbiamo pagato caro questo aspetto in precedenti situazioni. Dobbiamo ripartire andando a cogliere ciò che ci ha portato a fare bene, con spirito di sacrificio a livello individuale e di squadra".

"Ricciardi? Ha bisogno di minutaggio"

"La condizione fisica della squadra? Stanno lavorando bene tutti. Varela sta crescendo, ma non è ancora pronto. Rocca ha avuto un affaticamento muscolare, ma è in gestione. Ricciardi? Sta bene, ha bisogno di trovare di nuovo minutaggio e potrebbe avere un'occasione dall'inizio".