Avellino: Patierno su rigore e Crotone battuto (1-0). Lupi secondi L'attaccante è capocannoniere con Murano nel girone C. Irpini ai playoff dai quarti di finale

L'Avellino supera il Crotone con il risultato di 1-0 e chiude con il secondo posto il cammino nel girone C di Serie C. Sgarbi conquista il calcio di rigore, trasformato da Patierno, capocannoniere del girone C con Murano, a segno nei primi minuti di Juve Stabia - Picerno. Lupi secondi in classifica e, quindi, impegnati nei playoff dai quarti di finale promozione (secondo turno fase nazionale).

Primo tempo

Pazienza punta su Ricciardi sulla fascia destra e inserisce Rigione da centrale con Cionek terzo e Frascatore in panchina. Controllo biancoverde lungo i primi 20 minuti e tenta l’affondo sull’asse Gori-D’Ausilio: l’ex Cerignola va di esterno, D’Alterio non trattiene, ma non c’è tap-in al 19’. Al 26’ Bove rimedia il primo giallo del match. Al 33’ De Cristofaro lotta e riconquista la sfera girandola su Ricciardi: l’azione si chiude con il colpo di testa di Patierno, controllato da D’Alterio. Finale senza sussulti per la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Carica biancoverde in avvio di ripresa con D’Ausilio protagonista. Al 57’ dentro Sgarbi per Gori. Tentativo irpino anche con il bolzanino, controllato da D’Alterio. Al 70’ Tito e Russo entrano al posto di D’Ausilio e Liotti. L’Avellino resta in controllo, ma non riesce a trovare lo specchio con continuità. La spinta senza acuti genera, però, il calcio di rigore: Rispoli stende Sgarbi e Vergaro decreta il penalty. Dagli undici metri Patierno non sbaglia (1-0 all’84’). Pazienza inserisce Dall’Oglio per la punta di Bitonto, diffidato. Dopo 6 minuti di recupero ecco il triplice fischio. L’Avellino vince, batte il Crotone con il risultato di 1-0 e chiude il campionato al secondo posto: pass per i quarti di finale promozione.