Avellino-Crotone 1-0, Zauli: "Il secondo posto? Stare fermi non è il massimo" Il commento del tecnico rossoblu al termine del match del "Partenio-Lombardi"

"Una gara equilibrata e decisa nel finale, ma ora siamo pronti con lo sguardo già rivolto ai playoff". Lamberto Zauli si è espresso così sul match vinto dall'Avellino contro il suo Crotone (1-0): "Devo far comprendere ai ragazzi i valori che possono esprimere e siamo reduci da una partita in cui è mancata la finalizzazione, ma c'è stato controllo lungo i 90 minuti. Il numero di diffidati? C'erano da una parte e dall'altra, ma la partita si è sviluppata su buonissimi ritmi sin dai primi istanti. Avrò tutti a disposizione per il primo turno dei playoff. Ci giocheremo tutto a Picerno con le nostre armi. I playoff? Li ho vissuti proprio con il secondo posto nella scorsa stagione. Siamo usciti subito dai playoff. Basta poco con tanto equilibrio che emerge in quel tipo di gare. In bocca al lupo a tutti per i playoff".