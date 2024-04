Avellino-Crotone 1-0: tabellino e voti dei lupi Lunga fase di attesa e preparazione per i lupi dopo il secondo posto nel girone C

L'Avellino ai quarti di finale promozione: il secondo posto, conquistato con 69 punti e la vittoria sul Crotone (1-0), garantisce l'accesso diretto al secondo turno della fase nazionale playoff. Dopo il controllo nel primo tempo senza emozioni, i biancoverdi accelerano nella ripresa: di minuto in minuto si arriva all'episodio con il calcio di rigore conquistato da Sgarbi e trasformato da Patierno, autore del ventesimo gol e capocannoniere con Murano nel girone C di Serie C. Ora per l'Avellino inizia una lunga fase di preparazione: praticamente un mese in attesa di tornare in campo per i playoff e con il ricorso del Taranto sul -4 che potrebbe determinare uno slittamento dell'avvio della post-season. Nel match le scelte di Pazienza, con l'ingresso di Sgarbi e Russo, generano il cambio di passo per l'1-0 finale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Avellino - Crotone 1-0

Marcatori: 39' st rig. Patierno

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 6,5, Rigione 6,5, Cionek 6,5; Ricciardi 5,5, De Cristofaro 6, Armellino 7, D'Ausilio 6,5 (26' st Tito 6), Liotti 5,5 (26' st Russo 6,5); Gori 5,5 (12' st Sgarbi 6,5), Patierno 7 (42' st Dall'Oglio sv). All. Pazienza 7. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Frascatore, Llano, Pezzella, Palmiero, Rocca, Marconi, Tozaj

Crotone (3-4-1-2): D'Alterio; Rispoli, Loiacono, Bove (30' st Giron); D'Ursi, Vinicius (1' st Kostadinov), Zanellato (30' st Felippe), Crialese; D'Errico; Tumminello, Gomez (17' st Comi). All. Zauli. A disp. Valentini, Martino, Gigliotti, Tribuzzi, Leo, D'Angelo, Cantisani, D'Aprile, Ranieri

Arbitro: Vergaro

Ammoniti: Bove (C), Comi (C)

Recupero: 2' pt, 6' st