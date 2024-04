Le foto di Avellino-Crotone: testa ai quarti di finale promozione per i lupi Irpini con il secondo posto e ora lanciati verso una lunga fase di preparazione

Si apre una lunga fase di attesa per l'Avellino. Il secondo posto al termine della stagione regolare ha garantito l'accesso diretto al secondo turno della fase nazionale playoff, ovvero ai quarti di finale promozione, in programma sabato 18 maggio (andata) e martedì 21 maggio (ritorno), ma occhio al possibile slittamento della post-season causata dal ricorso del Taranto avverso il -4 in classifica e presentato al Collegio di Garanzia dello Sport. Potrebbero, quindi passare anche quattro settimane prima del ritorno in campo dei lupi. Michele Pazienza ha presentato lo scenario di una tabella di marcia stilata con lo staff tecnico e la dirigenza: una preparazione che vede anche la definizione di amichevoli lungo il prossimo mese, d'attesa per il secondo turno nazionale playoff e di lavoro sul terreno di gioco per i biancoverdi.

