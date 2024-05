Avellino: gestione dei carichi di lavoro per tre pedine alla ripresa Ripartenza al "Partenio-Lombardi" nella prima di cinque sedute a porte aperte

Ripresa per l'Avellino al "Partenio-Lombardi" dopo i giorni di riposo concessi dallo staff tecnico all'indomani dell'epilogo per la regular season chiusa con il secondo posto e l'1-0 sul Crotone con Cosimo Patierno decisivo dagli undici metri.

Cionek in palestra, Liotti e Rocca a bordocampo

Gestione dei carichi di lavoro per alcune pedine: Thiago Cionek ha lavorato in palestra, mentre Michele Rocca e Daniele Liotti hanno sviluppato la sessione a bordocampo con Simone Benedetti da lavoro differenziato. Ignacio Lores Varela era regolarmente in gruppo: dettaglio che si rinnova ormai da giorni, a riprova della condizione fisica dell'uruguagio, lanciato verso il ritorno nell'elenco dei convocati quando inizierà il cammino playoff dell'Avellino (il 21 maggio è il giorno della gara d'andata del secondo turno della fase nazionale).