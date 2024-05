Avellino al lavoro sotto una pioggia battente: le ultime dal Partenio-Lombardi Allenamenti a porte aperte fino a domenica mattina per i biancoverdi

Pioggia battente ad Avellino, ma biancoverdi regolarmente in campo, sul sintetico del "Partenio-Lombardi" per il secondo allenamento nel programma playoff: nuova gestione dei carichi con il rientro di Daniele Liotti e Michele Rocca in gruppo, mentre due pedine hanno chiuso la giornata con un lavoro personalizzato.

Russo e D'Ausilio a bordocampo, Cionek in palestra

Raffaele Russo e Michele D'Ausilio hanno sviluppato parte della seduta a bordocampo. Nessuna preoccupazione per lo staff tecnico: come accaduto per Liotti e Rocca alla ripresa, l'attaccante e la mezzala rientreranno velocemente in gruppo. Thiago Cionek ha, invece, sostenuto per la seconda volta consecutiva lavoro in palestra, ma anche il difensore non ci sono particolari preoccupazioni: pura gestione al rientro dopo alcuni giorni di riposo.