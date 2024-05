Avellino: riecco Cionek, da definire il programma delle amichevoli Il difensore si è allenato a bordocampo con Benedetti nella seduta mattutina

Il solo Thiago Cionek con Simone Benedetti da lavoro differenziato e a bordocampo, quindi con il ritorno sul sintetico del "Partenio-Lombardi" dopo due giorni di sedute in palestra: il difensore si riavvicina al gruppo nella preparazione dell'Avellino verso i playoff. Tutto sotto controllo per i lupi in una fase particolare con la gara ufficiale distante e non poco (solo il giorno 21 i lupi torneranno in campo per l'andata del quarto di finale promozione) e con lo staff tecnico che ha pianificato un programma articolato lungo il mese di intervallo tra l'epilogo della regular season e l'ingresso negli spareggi.

Test da organizzare per aspetti fisici e tattici

Nella giornata di martedì l'Avellino dovrebbe sviluppare la prima amichevole in famiglia. La società è al lavoro, inoltre, per definire la serie di amichevoli in cui testare anche con gli avversari aspetti fisici e tattici in attesa della prima sfida playoff. Con la chiusura del cammino nella stagione regolare diversi club hanno praticamente chiuso il ciclo di allenamenti nonostante il vero sipario sulla stagione sul 30 giugno prossimo.