Avellino: ecco quando ci sarà il primo test in famiglia verso i playoff Cammino biancoverde con l'ingresso a partire dai quarti di finale promozione

Lunga attesa playoff e i tempi sono stati confermati nelle scorse ore dopo l'esito del ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia dello Sport al Coni: Avellino in campo martedì 21 e sabato 25 per le gare d'andata e ritorno del secondo turno della fase nazionale, ovvero dei quarti di finale promozione.

Corsa playoff: lupi in campo dal secondo turno nazionale

Lupi al lavoro al "Partenio-Lombardi" con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari a porte aperte fino a domattina: cinque sedute anche con il pubblico in tribuna Montevergine e nuova tabella di marcia a partire dalla prossima settimana. Entusiasmo in città dopo il secondo posto ottenuto nel girone C e per i biancoverdi si avvicina il test in famiglia, previsto per martedì: prove generali tra dettagli fisici e tattici che proseguiranno con altre amichevoli lungo il mese alzando costantemente il coefficiente di difficoltà. L'obiettivo dello staff è quello di calibrare l'attesa con gli allenamenti, con la gestione dei carichi per alcune pedine e con test utili per valutare alcune soluzioni verso le gare playoff.