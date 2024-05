Avellino: certezze verso i playoff e alcuni jolly tra i ruoli del 3-5-2 Percorso lungo fino martedì 21, giorno dell'andata dei quarti di finale promozione

Preparazione playoff che proseguirà alle 15.30, con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte anche domani mattina, per l'Avellino con l'attesa tra allenamenti e amichevoli che saranno programmate lungo il mese verso il secondo turno della fase nazionale, ovvero i quarti di finale promozione, momento in cui i biancoverdi torneranno in campo in gara ufficiale. Alcune pedine in rotazione tra palestra e bordocampo, ma di semplice gestione nella prima settimana di lavoro in ottica post-season: controllo totale delle risorse con Ignacio Lores Varela in gruppo e con il solo Simone Benedetti che resterà fuori dai giochi nei playoff, ma questo aspetto è chiaro ormai da mesi.

Gori-Sgarbi e D'Ausilio-Rocca come primi ballottaggi

Nuove soluzioni da provare, ma con un undici ormai definito che vede Simone Ghidotti tra i pali, la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Thiago Cionek e Paolo Frascatore, con Manuel Ricciardi e Daniele Liotti sulle fasce, con la mediana che vedrà la presenza di Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e uno tra Michele D'Ausilio e Michele Rocca, con Cosimo Patierno e Gabriele Gori in attacco e con Lorenzo Sgarbi che risulta come un jolly: sorpresa dal primo minuto o a gara in corso con un ruolo modificato all'improvviso e questo dettaglio vale anche altri calciatori nella rosa a disposizione di Michele Pazienza.