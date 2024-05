Avellino: prima settimana di preparazione, la prospettiva verso i playoff Martedì il test in famiglia, poi altre amichevoli per i lupi

Primo weekend di post-season e in casa Avellino si accelera verso le amichevoli di preparazione alle sfide playoff con l'ingresso negli spareggi fissato per martedì 21 e sabato 25, date dei match di andata e ritorno del secondo turno della fase nazionale, ovvero i quarti di finale promozione.

Nuovi amichevoli dopo il test in famiglia

Reduci dalla prima serie di allenamenti, di rilancio fisico e tattico dopo la fine della stagione regolare, i biancoverdi disputeranno un test in famiglia nella giornata di martedì ed è attesa per il programma stilato per la seconda settimana della lunga tabella di marcia che porterà alle gare ufficiali. Subito dopo il primo test saranno sviluppate altre sedute di allenamento con le nuove amichevoli. La società irpina chiuderà il percorso con formazioni ancora impegnate nell'annata sportiva. Per quanto la stagione 2023/2024 terminerà ufficialmente il 30 giugno prossimo, per diverse squadre è calato, di fatto, il sipario con la chiusura della regular season.