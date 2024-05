"Mi tocca pagare la cena": grigliata per l'Avellino al "Partenio-Lombardi" "Ogni promessa è debito" e quanto detto si è concretizzato in giornata

"L'obiettivo è stato raggiunto grazie a tutti. Mi tocca pagare la cena alla squadra". Così subito dopo Avellino-Crotone 1-0, Cosimo Patierno aveva commentato il titolo di capocannoniere del girone C, raggiunto con 20 gol in 28 partite. Non è stata una cena, bensì un pranzo, organizzato subito dopo la seduta di allenamento con cui i biancoverdi hanno aperto la seconda settimana di preparazione ai playoff: grigliata allo stadio "Partenio-Lombardi" con tutta la squadra e lo staff e con l'attaccante di Bitonto a dare seguito alla promessa presentata nella volata vissuta nel girone di ritorno con l'obiettivo playoff per la squadra e di bomber del girone C a livello individuale.

Domani amichevole a ranghi misti

Domani pomeriggio, alle 15.30, l'Avellino svilupperà un test a ranghi misti prima di un rapido rompete le righe per la giornata di mercoledì con la ripresa che avverrà, invece, il giorno dopo. Sabato sarà nuova amichevole con la Primavera.

Foto: pagina ufficiale Instagram Cosimo Patierno