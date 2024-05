Avellino: primo test playoff. Via agli spareggi promozione I biancoverdi accelerano con il primo turno in serata: primi verdetti nella post-season

Alle 15.30, sul sintetico del "Partenio-Lombardi", l'Avellino svilupperà l'amichevole a ranghi misti, primo test lungo la preparazione playoff. I bianocoverdi sono reduci dal pranzo squadra-staff, avvenuto subito dopo la ripresa degli allenamenti per la seconda settimana della post-season con Cosimo Patierno a dare seguito a quanto promesso nel rush finale della stagione regolare. Cena in caso di titolo di capocannoniere che si è trasformata in un pranzo a pochi passi dallo spogliatoio biancoverde per la carica verso i playoff con i lupi in campo solo il giorno 21 per la gara d'andata dei quarti di finale.

Stasera il primo turno, Casertana in attesa per sabato

Nel frattempo è il giorno dei primi match degli spareggi promozione. Scenderanno in campo le squadre che hanno chiuso la regular season dal quinto al decimo posto dei gironi A, B e C. Il Giugliano sarà ospite dell'Audace Cerignola, il Taranto affronterà il Latina con Picerno-Crotone a completare il quadro delle sfide relativo al raggruppamento meridionale. Alla squadra impegnata in trasferta toccherà vincere nei 90 minuti per cancellare il vantaggio dell'altra formazione. La peggiore tra le qualificate per la classifica del girone affronterà la Casertana. I falchetti attendono l'esito dei match di questa sera e scenderanno in campo dal secondo turno, in programma sabato.

Il calendario

Serie C - Girone C

Playoff del girone - Primo Turno

Atalanta U23 - Trento (ore 20.30)

Audace Cerignola - Giugliano (ore 20.30)

Giana Erminio - Pro Vercelli (ore 20.30)

Gubbio - Rimini (ore 20.30)

Juventus Next Gen - Arezzo (ore 20.30)

Legnago Salus - Lumezzane (ore 20.30)

Pescara - Pontedera (ore 20.30)

Taranto - Latina (ore 20.30)

Picerno - Crotone (ore 21)