Avellino, Pazienza: "Buone indicazioni dal test" Assente Cionek, gestione per alcune pedine nella seconda settimana di allenamenti

Una doppietta per Gabriele Gori, rigore trasformato da Michele Marconi, a segno Ignacio Lores Varela e Salvatore Pezzella con la rabona per il centrocampista: ecco i cinque gol nel test a ranghi misti per l'Avellino con moduli 3-5-2 e 4-3-1-2 e tante soluzioni presentate lungo i due tempi con l'assenza di Thiago Cionek sul terreno di gioco. Corsa per Pasquale Pane, lavoro differenziato per Michele Rocca.

Il tecnico: "L'obiettivo è portare tutti alla miglior condizione"

Michele Pazienza si è espresso così al termine dell'amichevole: "Occorre mantenere il ritmo per chi ha giocato costantemente e occorre garantire maggiori risorse per chi ne ha necessità. L'obiettivo è portare tutti al massimo e stiamo lavorando su diversi aspetti e faremo altri test. Ho avuto le indicazioni che cercavo anche dall'altro sistema di gioco che potrebbe tornare utile. Stiamo gestendo Rocca dopo un affaticamento, ma non è nulla di grave. Stesso discorso per Marconi, ma ha giocato in particolar modo nel primo tempo. Cionek sta lavorando per superare i fastidi già contenuti nel finale del campionato. Varela ci ha dato buone indicazioni e metterà altri minuti nelle gambe. Llano deve superare il problema accusato a causa di un pestone subito nei primi giorni di allenamenti. Dopo l'amichevole di sabato con la Primavera manca solo il test del giorno 14".

Le formazioni

Primo tempo

Avellino A (3-5-2): Pizzella; Cancellotti, Mulè, Frascatore; Ricciardi, Dall'Oglio, Armellino, D'Ausilio, Liotti; Russo, Patierno

Avellino B (4-3-1-2): Ghidotti; Llano, Nosegbe-Susko, Rigione, Tito; Palmiero, Pezzella, De Cristofaro; Sgarbi; Marconi, Gori

Secondo tempo

Avellino A (3-5-2): Pizzella; Cancellotti, Armellino, Mulè; Ricciardi, L. Varela, Dall'Oglio, D'Ausilio, Liotti; Russo, Tozaj

Avellino B (4-3-1-2): Ghidotti; Llano, Rigione, Frascatore, Tito; De Cristofaro, Palmiero, Pezzella; Sgarbi; Gori, Patierno