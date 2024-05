Avellino: altri due test. Playoff: ecco i match del secondo turno Sabato in campo con la formazione Primavera, poi un'altra amichevole da definire

Ore di riposo per l'Avellino, reduce dal test a ranghi misti sviluppato nel pomeriggio di ieri al "Partenio-Lombardi" con cinque reti: la doppietta di Gabriele Gori, il rigore trasformato da Michele Marconi, il gol di Ignacio Lores Varela e la rabona di Salvatore Pezzella. Moduli 3-5-2 e 4-3-1-2 per le due formazioni presentate da Michele Pazienza nei due tempi di gioco e, quindi, tra continuità e piano B la squadra irpina ha valutato le diverse soluzioni. La prospettiva biancoverde è quella di aggiungere un'amichevole per il giorno 14, a una settimana dall'esordio nei playoff, dal match d'andata del quarto di finale promozione. Sabato la prima squadra affronterà la formazione Primavera sempre al "Partenio-Lombardi", mentre la dirigenza è al lavoro per definire l'avversario del successivo test.

Secondo turno con Casertana-Cerignola

Nel frattempo il fattore campo regge nel primo turno della fase del girone a eccezione di quanto accaduto a Gubbio con il Rimini vincente e al secondo turno: fuori i rossoblu di Piero Braglia, unici superati tra le mura amiche. Per il girone C avanti il Taranto (0-0 con il Latina), il Picerno (2-0 sul Crotone) e l'Audace Cerignola (1-1 con il Giugliano): i pugliesi saranno gli avversari della Casertana nel secondo turno (gara secca e falchetti al primo turno della fase nazionale anche con un pareggio).

Risultati e calendario

Serie C - Playoff

Fase del girone - Primo turno

Atalanta U23 - Trento 3-1

Audace Cerignola - Giugliano 1-1

Giana Erminio - Pro Vercelli 3-0

Gubbio - Rimini 0-1

Juventus Next Gen- Arezzo 2-0

Legnago Salus - Lumezzane 1-0

Pescara - Pontedera 2-2

Taranto - Latina 0-0

Picerno - Crotone 2-0