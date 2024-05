Avellino, recupero di alcune pedine e nuove soluzioni: le ultime Giorno di riposo, sabato nuovo test con la formazione Primavera per i lupi

Ripartenza nelle prossime ore dopo un giorno di riposo, garantito dallo staff tecnico al termine del primo test, effettuato a ranghi misti e che ha permesso nuove valutazioni all'interno di un percorso utile al ritmo, da non perdere nella pausa tra l'ultima giornata della stagione regolare e il primo impegno nella post-season che per l'Avellino è in programma martedì 21, quando i lupi scenderanno in campo per la gara d'andata del secondo turno della fase nazionale, ovvero dei quarti di finale promozione.

Sgarbi da trequartista, Cionek verso il rientro

Nei moduli spicca la soluzione con Lorenzo Sgarbi trequartista, già vista nel 3-5-2 come nel derby contro il Benevento, ma proposta anche nel 4-3-1-2 nel primo test della post-season. Michele Pazienza attende il recupero di Thiago Cionek e sta sviluppando una tabella di marcia finalizzata alla miglior condizione fisica di tutte le pedine. Sabato sarà test con la formazione Primavera.