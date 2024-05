Avellino, Cionek: "C'è tutto per fare bene e dare il massimo" Le parole del difensore biancoverde ai canali ufficiali della Lega Pro

"Io provo ad essere sempre positivo. Cercheremo di non trovare alibi, di recuperare le forze fisiche e mentali e di dare il massimo in questi 20 giorni": Thiago Cionek è stato ospite di "Aperi C", programma della Lega Pro sui canali ufficiali social della Serie C e il difensore dell'Avellino si è espresso così verso i playoff: "Faremo di tutto per arrivare agli spareggi al cento per cento. Abbiamo un grande staff tecnico, un allenatore importante anche se giovane e dei tifosi straordinari. Ci sono tutti i presupposti per fare bene".

Il difensore è al lavoro per tornare in gruppo

Cionek è al lavoro per superare i fastidi muscolari su cui ha forzato nel finale della stagione regolare: "Ormai sono qui da ben dodici stagioni, mi reputo davvero fortunato ad essere in un Paese bellissimo come l’Italia, in cui il calcio è vissuto in maniera incredibile. - ha aggiunto il centrale difensivo - Ho giocato in Serie A, B e C e sono migliorato tantissimo. Ho imparato molto come difensore centrale, soprattutto nella parte tattica e ancora oggi a 38 anni non smetto di farlo”.

"Un onore aver giocato con la Polonia e al Mondiale"

Poi un passaggio anche sull'avventura in Nazionale con il Mondiale 2018 e l'Europeo 2016: "Ho giocato con Lewandowski ed è stato un privilegio. Poi in Nazionale, tra il 2014 e il 2019, c’erano molti calciatori che militano in Serie A come Zielinski e Szczesny. Era un gruppo vincente, che ha raggiunto livelli molto alti. È stato un onore farne parte".