Avellino: l'attesa playoff, ecco il programma del secondo turno Sabato le sfide: 6 gare, 2 per girone, le vincenti accederanno alla fase nazionale

Chiusi i primi verdetti con un solo successo per le squadre in trasferta, il Rimini, vincente a Gubbio, ecco il programma del secondo turno della fase del girone dei playoff 2024 in Serie C. I romagnoli saranno ospiti del Perugia. Per il girone C la Casertana, che attendeva nel tabellone, affronterà l'Audace Cerignola, reduce dall'1-1 sul Giugliano e utile in virtù della miglior posizione in classifica. Il Taranto ospiterà il Picerno. Sabato sera saranno disputati i 6 match del secondo turno della fase del girone, martedì sarà inizierà, invece, la fase nazionale playoff con le gara d'andata del primo turno, di fatto degli ottavi di finale. L'Avellino dovrà attendere un'ulteriore settimana: martedì 21 inizierà il secondo turno della fase nazionale (quarti di finale).

Il calendario

Serie C - Girone C

Playoff del girone - Secondo turno

(sabato 11/5)

Triestina - Giana Erminio (ore 20.30)

Atalanta U23 - Legnago Salus (ore 20.30)

Perugia - Rimini (ore 20.30)

Pescara - Juventus Next Gen (ore 21)

Casertana - Audace Cerignola (ore 20.30)

Taranto - Picerno (ore 20.30)

Modalità di svolgimento - "Le società vincitrici avranno accesso alla fase playoff nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase playoff nazionale la società meglio classificata al termine della regular season".