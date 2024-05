Cudini: "Playoff? Dico Vicenza e Avellino" Il tecnico è intervenuto nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera su OttoChannel

Il tecnico del Foggia, Mirko Cudini, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "I playoff? Credo che il Vicenza sia una candidata e dal girone C metto dentro l'Avellino perché è la più attrezzata per puntare alla promozione. - ha affermato il tecnico dei satanelli che ad Avellino ha vissuto da calciatore l'anno della promozione in B nel 1995 - Ha un parco attaccanti o comunque una coppia di attaccanti che nelle partite secche nel rush finale può fare la differenza".

"Il Foggia? Potevamo partecipare ai playoff"

"È stata un'annata un po' tribolata, siamo partiti bene a livello tecnico, qualcosa si è incrinato lungo il percorso e la situazione si è complicata, non è stato semplice venirne fuori. Il mercato invernale ha garantito caratteristiche e mentalità. Si poteva partecipare ai playoff con un pizzico di aspetti favorevoli in più".

"Il rispetto viene prima di tutto"

Su quanto accaduto dopo Picerno-Crotone: "Sono situazioni che vanno debellate e bisognerebbe evitare alcuni rapporti. Quando si sfocia in questo non è piacavole. Prima del risultato c'è il rispetto e c'è da rispettare la professionalità dei giocatori e dei tesserati".