Armellino: "Avvertiamo l'entusiasmo, tocca a noi dare ulteriore forza" Il centrocampista biancoverde: "La squadra è forte, dovremo dimostrarlo in campo"

"Queste iniziative fanno piacere, ricevere il calore di tanta gente. Non me l'aspettavo verso i playoff, fa piacere. Sta a noi dimostrare e dobbiamo dare ulteriore forza a questa passione". Così si è espresso Marco Armellino, ospite in compagnia di Fabio Tito, Pasquale Pane, Tommaso Cancellotti, Michele D'Ausilio e Giovanni D'Agostino, del club "Onda Biancoverde" a Prata Principato Ultra.

"C'è bisogno di tutti nei playoff"

"Ho vinto qualche campionato, ma non i playoff. C'è bisogno di tutti, da chi ha giocato un minuto fino a titolarissimi. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Le gare saranno ravvicinate. Un episodio, un infortunio... può succedere di tutto e per questo c'è bisogno di tutti. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nel rush finale della stagione regolare. Se continueremo così potremo toglierci qualche soddisfazione. La squadra è forte, tocca dimostrarlo in campo".

"Con il Trastevere come in una gara ufficiale"

"Non ci sono gare ufficiali, ma stiamo facendo settimane tipo proiettate al giocare di martedì, come sarà il 21. Non c'è la pressione, quell'adrenalina da gara, ma dovremo tirarla fuori. Oggi c'è il test con la formazione Primavera, martedì arriverà il Trastevere e in quell'occasione dovremo giocare con la grinta da playoff. Avremo il mercoledì libero e poi saremo in piena corsa playoff. Ci dobbiamo far trovare pronti".