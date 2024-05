Esposito: "Per i playoff dico Avellino, ma occhio alla Casertana" L'attaccante del Picerno, biancoverde con Viscido nel 2009/2010: "Un compagno di squadra fantastico"

Emmanuele Esposito è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel. L'attaccante del Picerno si è espresso così sui playoff: "A mio avviso l'Avellino ha qualcosa in più per i nomi anche se il gioco della Casertana mi ha colpito tantissimo. Non è facile da affrontare. Anche quando non gioca bene comprende la gara che sta venendo fuori, legge la partita nella partita. Può dare fastidio a diverse blasonate, ma se devo fare un nome dico Avellino".

"La sua scomparsa resta una ferita aperta"

Esposito è stato calciatore dell'Avellino nella stagione 2009/2010 e ha condiviso l'avventura con Pippo Viscido: "Ho giocato con lui e Pippo era veramente un ragazzo eccezionale, uno di quelli che dava tutto in campo e fuori. - ha aggiunto Esposito - In quella stagione ci legammo molto. Martellava in campo me e tutti i compagni di squadra: a riprova del suo impegno. È giusto ricordarlo sempre. Sono passati tre anni dalla sua scomparsa, ma resta una ferita sempre per tutti noi, per tutti quelli che l'hanno conosciuto".