Catania-Avellino: le probabili formazioni, via al cammino playoff per i lupi Già lungo l'elenco dei calciatori in diffida tra gli etnei dopo le prime due gare negli spareggi

Ultime ore pre-gara, alle 20.30 inizierà il cammino biancoverde nei playoff. L'Avellino ha raggiunto Catania per la gara d'andata dei quarti di finale promozione (secondo turno della fase nazionale).

Sgarbi in vantaggio su Gori

Michele Pazienza ripartirà dal modulo 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore terzi e da Thiago Cionek centrale (l'ex Reggina resta in vantaggio su Michele Rigione). A centrocampo con Marco Armellino playmaker ci saranno Antonio De Cristofaro e Michele D'Ausilio nei ruoli di mezzala con Manuel Ricciardi e Daniele Liotti esterni a tutta fascia. In attacco si confermano il ballottaggio per l'altra maglia da titolare, per chi farà coppia con Cosimo Patierno e Lorenzo Sgarbi appare in leggero vantaggio su Gabriele Gori. Il fiorentino è reduce da una fase di gestione nella lunga preparazione playoff e potrebbe cominciare il percorso negli spareggi promozione dalla panchina.

Catania con Chiricò e Di Carmine in attacco

Dall'altra parte ci sarà un Catania da modulo speculare (3-5-2) con la coppia composta da Cosimo Chiricò e Samuel Di Carmine in attacco. In porta ci sarà Jacopo Furlan con Salvatore Monaco, Alessandro Quaini e Alessandro Celli in difesa e con Devid Eugene Bouah, Roberto Zammarini, Nana Welbeck, Andres Tello e Alessio Castellini a centrocampo. Tra gli etnei occhio a diffidati (nei playoff basta un'ammonizione per entrare nell'elenco): Chiricò, Di Carmine, Tello, Castellini, Celli e Pietro Cianci.