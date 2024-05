Del Fes Avellino, Giunta: "Siamo alle corde, ma vogliamo sognare ancora" È la vigilia di Gara 3 tra la squadra irpina e la Caffè Toscano Pielle Livorno

Domani con palla a due alle 20.30 la Del Fes Avellino ospiterà la Caffè Toscano Pielle Livorno per Gara 3 della semifinale promozione per la Serie A2. Si ripartirà dal 2-0 per i toscani dopo i primi due atti vissuti al PalaMacchia con la conferma del fattore campo. Gli irpini dovranno vincere tre gare di fila, due in casa, una nella potenziale bella a Livorno, per accedere alla finale promozione.

Il play/guardia: "Siamo sotto 2-0, ma c'è fiducia"

"Stiamo vivendo una serie contro una squadra che praticamente nella seconda parte del torneo ha perso solo una volta ed è la riprova del valore del roster. - ha affermato il play/guardia della Del Fes, Simone Giunta, alla vigilia di Gara 3 - Sono state due gare difficili in cui abbiamo provato a dare il massimo, ma non ci siamo riusciti. Ora c'è Gara 3, siamo alle corde e proveremo a vincere per puntare a ribaltare la serie. Siamo sotto 2-0, ma c'è fiducia. La società ha aperto anche la Curva Sud, settore riaperto per l'occasione. Il pubblico ci darà una mano, ma tocca a noi innanzittutto dare tutto il campo. Dovremo pareggiare la loro intensità. Veniamo da una serie in cui avevamo perso e male Gara 1, ma siamo stati poi bravi a ribaltare tutto chiudendo il confronto con il 3-1. Daremo tutto, poi vedremo".

I biglietti per Gara 3

"Biglietto omaggio per gli abbonati nello stesso settore (da ritirare in biglietteria): 5 euro per tutti i settori (eccetto tribuna vip). In entrambi i casi, il biglietto avrà validità anche per l’eventuale gara 4 disputata al Pala del Mauro; 15 euro a gara per il settore ospiti. Puoi acquistare il biglietto presso la biglietteria del PalaDelMauro (da cenerdì 17 Maggio a giovedì 23 Maggio dalle ore 16 alle ore 19). In occasione delle gare interne di semifinale playoff OldWildWest contro la Pielle Livorno, la DelFes Avellino Ssdrl comunica la riapertura del settore di Curva Sud. Sarà possibile acquistare i tagliandi al prezzo di 5 euro presso la biglietteria del PalaDelMauro da oggi fino a giovedì 23 maggio dalle 17 alle 19 e venerdì fino all’inizio della partita".