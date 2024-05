Avellino-Catania, Pazienza: "Chiamati a ripagare la passione dei tifosi" Il tecnico ha presentato il match: "Gori? Sta trovando più continuità, sta meglio"

"Nell'immediato ci siamo catapultati nel lavoro cercando di preparare la gara di domani con soluzioni e alternative." Il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, ha presentato così la sfida con il Catania, valida per il ritorno dei quarti di finale promozione. "Sappiamo che dovremo fare una grandissima gara per guadagnarci le semifinali. I ragazzi sono consapevoli di poterlo fare perché l'hanno già dimostrato e stanno lavorando al massimo".

"Gori sta meglio, si è allenato con continuità"

"La scelta degli interpreti, ma anche lo stesso sistema di gioco può essere la soluzione, ma dovrà esserci qualche caratteristica diversa. - ha aggiunto Pazienza - Perciò indicavo altre soluzioni rispetto alla gara d'andata. Gori si è allenato e ha avuto continuità. Oggi farà un ulteriore allenamento, comincia a stare meglio".

"Dovremo fare di tutto per passare il turno"

"Non guarderemo ai cartellini gialli, ma valuteremo ciò che occorre che superare il turno. Il sold-out? È la riprova dell'amore della città e dei tifosi per la squadra. Dobbiamo dare il massimo per loro, dobbiamo ripagare tutta la passione che mostrano. Hanno acquistato tutti i biglietti disponibili in pochi minuti e noi dovremo fare di tutto per passare il turno anche per loro".