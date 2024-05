L'ex Ciancio: "Equilibrio tra Avellino e Catania, ma..." L'ex biancoverde indica due calciatori faro per le due squadre

"Sarà nuova sfida tra due club che meritano ben altro". Così Simone Ciancio, ex di Avellino e Catania, si è espresso sulla gara di ritorno dei quarti di finale promozione in collegamento skype con "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel: "Si è visto il valore delle squadre e della tifoseria già all'andata, ma sarà così anche al ritorno con uno stadio bello pieno. Ho giocato gare ad Avellino con lo stadio carico ed è un fattore. - ha spiegato il difensore dell'Alessandria - Ho amici sia ad Avellino che a Catania, ma secondo me i biancoverdi sono favoriti, di poco ma sono favoriti nel ritorno. I due attaccanti con più qualità? Del Catania indico Di Carmine. Marcarlo non è facile, con Samuel ho giocato tre anni e so le caratteristiche, so che giocatore è. Per l'Avellino dico Patierno: non vorrei essere in area contro di lui".

"Playoff? Mi ha stupito la Juventus Next Gen"

"C'è il Vicenza, occhio anche alla Juventus Next Gen perché ho seguito la gara qui ad Alessandria contro la Carrarese e ha già giocatori davvero interessanti, forti. Ne sentiremo parlare in futuro".