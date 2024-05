Avellino-Catania: i convocati, una sola novità tra i lupi È la vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale promozione tra gli irpini e gli etnei

Michele Pazienza ha diramato la lista dei convocati verso la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Catania al "Partenio-Lombardi" domani (ore 20.30) per la gara di ritorno dei quarti di finale promozione (secondo turno della fase nazionale playoff). C'è una sola novità nell'elenco rispetto al match d'andata. Enis Tozaj è stato aggregato alla formazione Primavera per la finale playoff. "Indisponibile per i problemi fisici già noti il calciatore Simone Benedetti", si legge nella nota del club irpino

I calciatori a disposizione

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, D’Ausilio, Varela, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori