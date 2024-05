Avellino-Catania: ecco le formazioni ufficiali Tutto pronto per il match di ritorno dei quarti di finale promozione

Sgarbi, Gori e Patierno dal primo minuto: Pazienza punta sul cambio di modulo, sul 4-3-1-2 che apre anche al possibile 4-2-4 con D'Ausilio e Sgarbi esterni per il reparto offensivo, nel match in cui l'Avellino è chiamato a battere il Catania per accedere alla semifinale promozione.

Le scelte di Pazienza e Zeoli

Serie C - Playoff

Secondo turno fase nazionale - Ritorno

Quarti di finale

Avellino - Catania

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Frascatore, Rigione, Liotti; De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio; Sgarbi; Gori, Patierno. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, Palmiero, L. Varela, Russo, Mulè, Dall’Oglio, Cionek, Marconi, Pezzella, Llano, Rocca

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Ndoj, Welbeck, Tello, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. All. Zeoli. A disp. Albertoni, Haveri, Rapisarda, Sturaro, Costantino, Kontek, Peralta, Celli, Chiarella, Chiricò, Marsura

Arbitro: Bordin

Assistenti: D'Angelo e Franco

Quarto ufficiale: Rinaldi

VAR e AVAR: Di Martino e Minelli