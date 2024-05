Avellino - Juve Stabia 3-3: lupacchiotti promossi in Primavera 2 Vespette avanti di due gol, al 75' Campanile, al 79' l'autorete di Monaco

La gara Avellino - Juve Stabia, match di ritorno della finale playoff del campionato Primavera 3, è terminata con il risultato di 3-3 e la squadra under del club biancoverde, allenata da Raffaele Biancolino, è promossa in Primavera 2. Al "Partenio-Lombardi" Juve Stabia avanti con Faccetti e ripresi da Fusco. Aprea sigla il nuovo vantaggio gialloblu per il risultato di 1-2 all'intervallo. Nella ripresa Angellotti firma il 3-1, ma al 75' Campanile accorcia le distanze per l'Avellino e quattro minuti dopo l'autogol di Monaco determina il 3-3 con cui l'Avellino ha ottenuto la promozione in Primavera 2. Le proveranno ad ottenere la promozione in Primavera 2 venerdì (ore 15), al “Mirabello” di Reggio Emilia nella la finale nazionale del campionato Primavera 3, che decreterà la terza squadra promossa.

Il tabellino

Campionato Primavera 3

Finale - Ritorno

Avellino - Juve Stabia 3-3

Marcatori: 6’ Faccetti (JS), 24’ Fusco (A), 34’ Aprea (JS), 61’ Angellotti (JS), 75’ Campanile (A), 79’ aut. Monaco (A)

Avellino: Pizzella, Solaro, Codraro, Arzillo, Accetta, Nosegbe-Susko, Esposito (65’ Palamara), Mutanda (65’ Sacco), Campanile, Tozaj (53’ Saponara), Fusco (93’ Mundula). All. Biancolino. A disp. Iannaccone, Barone, Giampietro, Gomis, Piscopo, Rusciano, Buono, Della Porta, Stano, Formisano, Kone

J. Stabia: Puca, Sparavigna, Gargiulo, Fravola, Monaco (91’ Patricelli), Angellotti, Aprea, Piccolo (83’ D’Ambrosio), Saviano (83’ Pezzella), Faccetti (88’ Noletta), Cirillo. All. Lucenti. A disp. Lauritano, Malafronte, Avallone, Schettino, Di Nardo, Testa, Noletta, Boakye, Testa, Galietti, D’Urso

Ammoniti: Accetta (A), Gargiulo (JS), Sparavigna (JS)

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912