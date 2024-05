Avellino-Vicenza: le probabili formazioni, continuità e jolly Al VAR Nasca e Paganessi per la semifinale d'andata

Nuovo tutto esaurito al "Partenio-Lombardi": calcio d'inizio alle 21 per Avellino-Vicenza, gara d'andata della semifinale promozione e Michele Pazienza dovrebbe puntare sulla continuità per il primo match contro i biancorossi.

Dalle incognite alle certezze per la semifinale

Sarà presumibile conferma del 4-3-1-2 visto con il Catania sabato scorso con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Manuel Ricciardi, al posto dello squalificato Tommaso Cancellotti, Michele Rigione, Paolo Frascatore e Daniele Liotti, reduce da un fastidio muscolare, ma che sarà titolare al "Partenio". A centrocampo ci saranno Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e Michele D'Ausilio. In attacco Lorenzo Sgarbi sarà il trequartista alle spalle di Gabriele Gori e Cosimo Patierno. Occhio, però, anche al ritorno del 3-5-2 con Thiago Cionek terzo di difesa e con una delle punte inizialmente in panchina per poi risultare jolly a gara in corso.

L'ex Laezza tra i veneti

Per il Vicenza appare tutto definito con Stefano Vecchi che presenterà il classico 3-4-1-2 con l'ex Giuliano Laezza nella linea difensiva, con Matteo Della Morte, figlio di Ivano, ex calciatore dell'Avellino, trequartista e Franco Ferrari in attacco.

Le probabili formazioni

Serie C - Playoff

Semifinale - Andata

Avellino - Vicenza

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Ricciardi, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio; Sgarbi; Patierno, Gori. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Cionek, Llano, Palmiero, L. Varela, Dall'Oglio, Pezzella, Rocca, Russo, Marconi

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Pellegrini, Ferrari. All. Vecchi. A disp. Gallo, Massolo, Mogentale, Proia, Rossi, Talarico, Fantoni, Lattanzio, Sandon, Busato, Conzato, Delle Monache

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Piazzini e Zezza

Quarto ufficiale: Frascaro

VAR e AVAR: Nasca e Paganessi