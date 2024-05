L'Avellino spreca, pari con il Vicenza (0-0): domenica il ritorno al "Menti" Traverse colpite di Cionek e Gori, Patierno e Marconi non trovano lo specchio su ottime soluzioni

L'Avellino non capitalizza le diverse chance create e centra due traverse. Finale di 0-0 contro il Vicenza al "Partenio-Lombardi" nella gara d'andata della semifinale promozione e domenica (ore 21) si partirà in perfetto equilibrio al "Menti". Rimpianti per i biancoverdi che sprecano con Patierno e Marconi e trovano il legno con Cionek e Gori.

Primo tempo

Pazienza punta sul 3-5-2 con le novità Cionek in difesa e Palmiero a centrocampo e con Sgarbi esterno a tutta fascia. Buon ritmo sin dai primi minuti con D’Ausilio e Sgarbi attivi tra le linee e in fascia. Al 14’ il primo giallo: ammonito Palmiero. Al 16’ occasione biancoverde con il cross di D’Ausilio e con Patierno che di testa non trova lo specchio e spreca. Il Vicenza ci prova dalla distanza con Delle Monache dopo una fase di controllo e di accelerazioni per l’Avellino, ma con Sgarbi impreciso nel servire le due punte: passaggio utile firmato, invece, da Liotti dall’altra fascia per Patierno. La punta apre il destro, ma anche in questo caso non trova lo specchio. Il Vicenza si ripropone sull’asse Greco-Delle Monache, ma non impensierisce Ghidotti. Al 40’ calcio d’angolo battuto da Sgarbi e Cionek centra la traversa: altra grande occasione per i lupi, di carica sul finale del primo tempo (ammonito Greco).

Secondo tempo

Il Vicenza tenta il cambio di passo nella ripresa, ma l'effetto dura solo pochi minuti. Al 53’ Frascatore rimedia il giallo per fermare una transizione di Delle Monache. Al 56’ conclusione per Della Morte: palla di poco a lato. Pochi istanti dopo Pazienza viene ammonito da Zanotti per proteste. Al 57’ Greco ferma Palmiero e rischia il secondo giallo. Un minuto dopo Gori controlla, si gira e centra la traversa con la palla che, controllato dal VAR, non ha superato la linea di porta, e con Patierno che spreca in tap-in. Pazienza inserisce Ricciardi e Russo per Liotti e Gori. Assolo biancoverde con la serie di chance che prosegue con Rigione: tiro alto sottomisura. Al 70’ ci prova Costa su punizione: buona soluzione, ma fuori. Per l’ultimo quarto d’ora Pazienza inserisce Marconi per Sgarbi. Brivido per i lupi con l’errore di Palmiero, ma Talarico spreca nella conclusione dalla distanza. Al minuto 82 fuori Palmiero e D’Ausilio, dentro Dall’Oglio e Rocca. Altra occasione per gli irpini: Confente a vuoto, Marconi non trova lo specchio. Nel recupero l’unica vera chance biancorossa con il colpo di testa di Cuomo: Ghidotti gira tutto in angolo. Finale di 0-0: equilibrio che si conferma dopo i primi 90 minuti.